ЗМІ назвали головні причини смертності в аваріях з маршрутками (відео)

На папері безпека пасажирів може виглядати як завгодно привабливо, але внаслідок краш-тестів результати стають більш наближеними до реальності.

Останні масштабні ДТП із маршрутками на українських дорогах нагадали про питання щодо появи пасажирських бусів, їхній технічний стан, кваліфікацію та здоров’я водіїв, захищеність прав пасажирів, дотримання правил безпеки і контроль за цими перевезеннями.

Фахівці радять починати відповідати з розробки транспортних засобів, ідеться в сюжеті ТСН.

На папері безпека пасажирів може виглядати як завгодно привабливо, але внаслідок краш-тестів результати стають більш наближеними до реальності. Більше травм традиційно отримує той, хто не був пристебнутий ременем безпеки. Навіть якщо автобус перекидається, а пасажири виконали цю просту вимогу, то вони мають дуже високі шанси вижити. Але чи є в салоні бодай однієї маршрутки ремені безпеки? Щойно журналісти починають прискіпливіше оглядати машини, водії миттю зачиняють двері. Натомість крізь вікна можна побачити конструктивні дива, вочевидь не передбачені розробниками, як-то додаткові дерев’яні лавки на зварених рамах.

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На автостанції ні для кого не секрет, що більшість мікроавтобусів колись були вантажними, котрі потім переробили під пасажирські та невідомо як отримали дозволи на перевезення людей. Про краш-тести і ремені безпеки, відтак, годі й говорити – фактично, пасажирів везуть так само, як перевозять вантаж.

Експерти зазначають, що це є однією з головних причин високої смертності при ДТП - такі маршрутки нездатні забезпечити елементарну безпеку людей всередині.

Другою є втома чи здоров’я кермувальників. Фельдшер київської автостанції запевняє, що о 8:00 ранку перевіряла водія, що загинув у Житомирській області разом із 9 пасажирами свого бусу. "Мельничук. У нього тиск в межах норми, пульс у межах норми. Він був тверезий. Дуже адекватна спокійна людина. Я його пам’ятаю, як виглядає, я його знаю, бо він дуже високого зросту – під два метри. Ми його постійно просили тут шторки оце", - розповіла жінка.

Перевірити маршрутки і документи складно, бо в Україні діє мораторій, і братися за перевізників чиновники мають право лише після надзвичайних випадків. Після сьогоднішніх трагедій цим і скористаються: поліція обіцяє перевіряти кожну маршрутку, а з наступного року нарешті заборонити використання перероблених вантажівок для перевезення пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 20 липня, в Україні відбулося кілька масштабних ДТП, в результаті яких загинула 21 людина.

Зокрема, близько п’ятої години ранку на 289 км автодороги «Київ-Одеса», неподалік смт Криве Озеро Миколаївської області, сталася ДТП, внаслідок якої п’ятеро осіб загинули, ще 12 госпіталізовані. Рейсовий мікроавтобус марки Volkswagen, що рухався за маршрутом «Одеса-Гомель» з білоруською реєстрацією, зіткнувся з вантажівкою, що стояла праворуч на проїжджій частині через несправність.

У Житомирській області внаслідок зіткнення маршрутки та великогабаритної вантажівки DAF з напівпричепом загинули 10 людей, ще 10 було госпіталізовано. Аварія сталася на 127 км автодороги Київ – Чоп поблизу села Глибочиці Житомирського району.

Поблизу Хмельницького внаслідок лобового зіткнення вантажного автомобіля «IVECO» та легкового автомобіля «Фольксваген Гольф» загинула родина з трьох осіб, ще одну дитину госпіталізовано. Аварія сталася сьогодні близько 11 ранку на в‘їзді у село Прибузьке.

Ближче до вечора в Києві на Старообухівській трасі в результаті лобового зіткнення двох легковиків загинула ще одна родина з трьох осіб, в тому числі неповнолітня дитина, ще дві людини отримали травми.

У Мінінфраструктури відбулася нарада у зв'язку з низкою масштабних летальних ДТП в Україні.

Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк повідомив, що Кабмін має намір ввести контроль швидкості на автодорогах України та провести жорсткі перевірки автоперевізників на наявність ліцензій та технічної справності автомобілів.

За його словами, серед головних причин сьогоднішніх ДТП в трьох областях України (аварія в Києві сталася вже після наради - УНІАН), розглядаються недотримання правил дорожнього руху, зокрема, перевищення швидкості.