«Укрзалізниця» з 14 грудня скасовує потяг Маріуполь - Севастополь

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник департаменту пасажирських перевезень дальнього сполучення «Укрзалізниці» Ігор Бреус.

«У зв'язку зі зниженням пасажиропотоку поїзд Маріуполь - Севастополь від 14 грудня скасовується. Поїзд курсує у складі 8-10 вагонів, його населеність становить близько 60-70% на окремі дати в цілому це лише 150-200 пасажирів за рейс», - повідомив Бреус, додавши, що у випадку збільшення пасажиропотоку на даному напрямку курсування цього поїзда може бути відновлене.

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За його словами, цей потяг курсував багато років за маршрутом Донецьк - Севастополь, проте у зв'язку з бойовими діями на сході України його маршрут був обмежений до Костянтинівки, а потім, поїзд почав курсувати з Маріуполя.

За словами Бреуса, після скасування курсування поїзда Маріуполь - Севастополь пасажири зможуть скористатися іншими поїздами.

«Проїзд у даному сполученні забезпечується поїздами Київ - Маріуполь до Запоріжжя, Маріуполь - Харків до Запоріжжя, з пересадкою на поїзди формування українських залізниць до Сімферополя», - повідомив Бреус.

Він також нагадав, що починаючи від 2 грудня поїзд №47/48 Маріуполь - Севастополь курсує через Волноваху - Комиш-Зорі - Запоріжжя-1 - Мелітополь - Джанкой, а раніше він курсував з Костянтинівки через Дружківку - Краматорськ - Слов'янськ - Лозову - Синельникове - Запоріжжя-1 - Мелітополь.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" у зв'язку із загостренням воєнного протистояння на сході країни обмежила курсування двох пасажирських поїздів з Києва та Одеси до Червоного Лиману замість Луганська.

Станом на 17 листопада відомство оцінювало витрати на відновлення 1247 об'єктів залізничної інфраструктури, пошкоджених через бойові дії на сході України, у 754,3 млн грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у випадку подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.