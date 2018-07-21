Україна веде переговори з ЄС і США щодо введення санкцій проти чорноморських портів РФ через блокаду Азовського моря - Омелян

З другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні судна, які прямують як до портів України, так і з портів України. Кількість затриманих російськими прикордонниками суден щодня зростає.

Україна веде переговори з європейськими та американськими партнерами щодо введення санкцій проти чорноморських портів РФ через блокаду Азовського моря.

Про це міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ми проводимо переговори з нашими європейськими, американськими партнерами, щоб відповідні санкції були застосовані і до чорноморських портів РФ через блокаду Азовського моря і українських портів в Азовському морі", - зазначив Омелян.

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Він додав, що росіяни жорстоко поплатяться за будівництво Керченського моста.

"Ми бачимо, що санкційна хвиля не зменшується, а навпаки збільшується. Останній розгляд в Конгресі США щодо розширення списку санкцій і взагалі можливості визнання Росії як країни, яка спонсорує тероризм, - більше, ніж адекватна відповідь на всі безчинства РФ. Ми бачимо, що вже 6 осіб з ЄС, які були причетні до будівництва цього мосту, перебувають під санкціями", - сказав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держприкордонслужби, починаючи з другої половини квітня, російські прикордонники почали оглядати іноземні судна, які прямують як до портів України, так і з портів України.

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У Держприкордонслужбі відзначають, що Україна є заручником ситуації з 2004 року, а саме - Угоди про співробітництво між Україною та РФ в Азовському морі і Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав. Таким чином, як російські, так і українські прикордонники можуть оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають якісь підозри.

За даними Адміністрації морських портів України, кількість затриманих російськими прикордонниками для огляду суден щодня зростає, і на 16 липня становила 148 одиниць.

Президент України Петро Порошенко повідомив, що віддав накази міністру оборони, начальнику Генштабу і командувачу ВМС вжити заходів щодо запобігання масових затримань росіянами суден, які прямують через Керченську протоку.