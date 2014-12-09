На Донбасі потяги ходять тільки на підконтрольних Україні територіях

Пасажирське і вантажне залізничне сполучення на сході України на сьогодні здійснюється лише на підконтрольних українським військовослужбовцям територіях, оскільки «Укрзалізниця» не гарантує безпеку пасажирів і збереження вантажів на тимчасово окупованих терористами територіях у цьому регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив начальник департаменту пасажирських перевезень дальнього сполучення Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Ігор Бреус.

«На тимчасово окупованій території у нас безпосередньо залізничного сполучення немає на сьогодні. Існує залізничне сполучення до східного регіону, яке обмежується на територіях, підконтрольних українській стороні. .. Вантажне сполучення йде по лінії розмежування, як і пасажирське", - повідомив Бреус.

Він уточнив, що на схід країни пасажирські поїзди курсують до Маріуполя через Комиш-Зорю - Волноваху, також до Костянтиновки, Красноармійська, Красного Лиману і до Лисичанська.

Читайте також«Укрзалізниця» не буде припиняти залізничне сполучення з Росією

Як повідомляв УНІАН, на виконання президентського указу про те, що з 1 грудня необхідно перевести усі держпідприємства на підконтрольну українським військовослужбовцем територію, «Укрзалізниця» раніше підготувала пропозиції про припинення руху вантажних і пасажирських поїздів на підконтрольних терористам територіях у зоні АТО через неможливість забезпечити безпеку пасажирів і збереження вантажів.

Станом на 17 листопада відомство оцінювало витрати на відновлення 1247 об'єктів залізничної інфраструктури, пошкоджених через бойові дії на сході України, у 754,3 млн грн.

Читайте також«Укрзалізниця» з 14 грудня скасовує потяг Маріуполь - Севастополь

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де продовжуються військові дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.