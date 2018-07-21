Цифри невтішні: за три місяці в Україні зафіксовано понад 26 тисяч порушень правил перевезення пасажирів та ПДР

З 17 квітня перевірено понад 185 тис. автобусів, виявлено близько 3 тис. технічно несправних.

З середини квітня в Україні поліцейські встановили більш ніж 26 тисяч порушень правил перевезення пасажирів та дорожнього руху.

Про це сьогодні повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час термінової селекторний наради, присвяченої стану безпеки дорожнього руху, інформує Департамент комунікації МВС. Він нагадав, що з 17 квітня в Україні триває відпрацювання «Перевізник».

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Працівники поліції вже оглянули понад 185 тисяч автобусів, з них 7 тисяч 625 використовуються для організованого провезення груп дітей. Виявлено близько 3 тисяч технічно несправних автобуси.

«Поліцейськими було зафіксовано більш ніж 26 тисяч порушень правил перевезення пасажирів та дорожнього руху, які були допущені водіями автобусів. З них найпоширеніші: керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, створення аварійної обстановки, перевезення пасажирів понад встановлену кількість, порушення правил руху через залізничний переїзд, керування без необхідних документів, керування автобусами, які не пройшли обов’язковий технічний контроль. Такі перевізники мають невідкладно позбуватися ліцензії», - підкреслив Яровий.

Він дав доручення сьогодні впродовж доби провести спільні наради із представниками Укртрансбезпеки у всіх регіонах країни.

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«Має бути відповідальність інспектора, регіонального керівника за те, яким чином вони контролювали автоперевізників, як вони підтверджували ліцензійні умови, якість транспорту та його технічний стан, коли давали дозволи на здійснення пасажирських перевезень.

Головне слідче управління має взяти на особливий контроль розслідування резонансних ДТП та виявити факти дотримання автоперевізниками чинного законодавства при організації пасажирських перевезень. Службовці Укртрансбезпеки, які видають недбалим компаніям-перевізникам ліцензії, мають нести кримінальну відповідальність за свою бездіяльність», - наголосив Яровий.

Перший заступник міністра внутрішніх справ також повідомив, що поліцейські мають бути у складі комісій з надання дозволів на перевезення пасажирів на маршрутах загального користування.

Своєю чергою заступник голови Нацполіції – керівник патрульної поліції Олександр Фацевич запропонував кроки щодо посилення безпеки дорожнього руху.

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«Ситуація критична. І ми маємо її негайно виправляти. У нас є достатньо сил та засобів. В середньому за добу до патрулювання задіяно 1,5 тисячі патрульних та груп реагування. З 21 липня спільно з територіальними підрозділами Укртрансбезпеки ми організуємо проведення спільних перевірок щодо дотримання правил та умов перевезення громадян. Особлива увага - автовокзалам, місцям стоянки та відстою транспорту. Ми також активізуємо роботу щодо виявлення нелегальних пасажироперевізників та розпочнемо ліквідацію місць несанкціонованих автостанцій», - сказав Фацевич.

Він додав, що окремо правоохоронці здійснюватимуть аналіз аварійності за місцем та часом скоєння ДТП.

«На підставі цієї аналітики розроблятиметься погодинний графік залучення нарядів патрульної поліції та груп реагування до безпеки дорожнього руху на аварійно небезпечних ділянках доріг. Під час патрулювання автошляхів особливу увагу необхідно приділити вантажним автомобілям, припаркованим з порушенням правил дорожнього руху. У разі виявлення – невідкладна евакуація», - сказав Фацевич.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 липня, у Миколаївській області внаслідок зіткнення рейсового мікроавтобуса із вантажівкою загинуло п`ятеро осіб, ще 12 було травмовано.

Того ж дня під час зіткнення маршрутки та вантажного авто на Житомирщині загинули 10 осіб, ще 9 були госпіталізовані.

Крім того, поблизу Хмельницького зіткнулися вантажівка та легковик, загинула родина з трьох осіб, ще одну дитину госпіталізовано.

У зв’язку з цим МВС посилить заходи безпеки на дорогах, зокрема до складу патрульних груп поліції введуть бійців Нацгвардії і збільшать кількість постів на автошляхах.

Кабмін вирішив ініціювати запровадження контролю швидкості на дорогах. Також відбудуться жорсткі перевірки автоперевізників на наявність ліцензій і технічної справності автомобілів.