На авіасалоні в Фарнборо укладені угоди на $192 мільярди

В авіасалоні взяли участь понад 100 країн.

Учасники міжнародного авіасалону в британському Фарнборо уклали угоди на загальну суму $192 млрд, що на $67,5 млрд перевищує показник 2016 року.

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Про це йдеться в заяві прес-служби авіасалону.

Авіасалон відкрився 16 липня. У ньому взяли участь понад 100 країн.

Як повідомляв УНІАН, американська авіабудівна корпорація Boeing Co. в рамках міжнародного авіасалону у Фарнборо (передмістя Лондона) уклала угоди на загальну суму $98,4 млрд з 21 компанією.

У листопаді 2017 року оргкомітет Фарнборо заборонив Росії виставляти продукцію оборонного значення.