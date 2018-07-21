На авіасалоні в Фарнборо укладені угоди на $192 мільярди
16:17, 21 липня 2018Транспорт/Зв'язок
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В авіасалоні взяли участь понад 100 країн.
Ілюстрація \ REUTERS
Учасники міжнародного авіасалону в британському Фарнборо уклали угоди на загальну суму $192 млрд, що на $67,5 млрд перевищує показник 2016 року.
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Про це йдеться в заяві прес-служби авіасалону.
Авіасалон відкрився 16 липня. У ньому взяли участь понад 100 країн.
Як повідомляв УНІАН, американська авіабудівна корпорація Boeing Co. в рамках міжнародного авіасалону у Фарнборо (передмістя Лондона) уклала угоди на загальну суму $98,4 млрд з 21 компанією.
У листопаді 2017 року оргкомітет Фарнборо заборонив Росії виставляти продукцію оборонного значення.
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