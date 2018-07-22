Від жовтня мовлення на Крим на 75% буде україномовним

Напередодні повідомлялося, що Національна рада України з питань телерадіомовлення видала нові дозволи на тимчасове мовлення за спрощеною процедурою на непідконтрольних територіях у Донецькій області і в Криму.

Від жовтня цього року українські ЗМІ, які ведуть мовлення на окуповані території Донецької й Луганської областей, а також на територію анексованого Криму, будуть вести програми на 75% українською мовою.

Про це повідомив в ефірі Радіо Крим.Реалії член Національної ради України з питань телерадіомовлення Сергій Костинський.

«Зараз закон дозволяє мовлення будь-якою мовою, головне, щоб це були українські передачі, національний продукт, європейський продукт, є відповідна квота європейського продукту. З жовтня мову ведення передач на 75% буде відбуватися саме українською мовою. Ми ведемо мовлення не на ті території, які ми вкрали у Росії, а на ті, які Росія вкрала в України. І українська мова не є проблемною, я кажу вам це як кримчанин. Якщо ви отримуєте доступ до якісної журналістики, то мова не має значення», – зазначив він.

Напередодні повідомлялося, що Національна рада України з питань телерадіомовлення видала нові дозволи на тимчасове мовлення за спрощеною процедурою на непідконтрольних територіях у Донецькій області і в Криму.

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Дозволи на тимчасове мовлення отримали: Чорноморська телерадіокомпанія (Чаплинка, Херсонська область), UA: Крим (Чаплинка, Херсонська область), 5 канал (Чаплинка, Херсонська область і Донецька область), телеканал «Прямий» (Донецька область), Вільне радіо (Донецька область), Країна ЧМ (Донецька область).

У січні 2018 року президент України Петро Порошенко підписав закон, який регулює прискорену видачу тимчасових дозволів на телерадіомовлення «на територіях, найбільш уразливих до зовнішнього негативного інформаційного впливу».

Росія зупинила мовлення українських ЗМІ на контрольованих нею територіях України – в анексованому Криму і на окупованій частині Донбасу. Українські засоби масової інформації шукають можливості доносити свій сигнал до аудиторії на непідконтрольній Києву території.