Гройсман: будівельна машина йде повним ходом, восени регіони чекають перевірки

За словами прем'єр-міністра, понад 50% проектів дорожнього будівництва на цей рік вже виконано або на завершальній стадії.

Понад 50% проектів дорожнього будівництва, запланованих на поточний рік, виконано або на завершальній стадії, а у вересні в уряді очікують повну оцінку ситуації в галузі по всіх областях.

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Про це повідомляє урядовий портал з посиланням на прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана під час урядової наради, присвяченої питанням дорожнього будівництва і розвитку дорожнього господарства.

Він наголосив, що «будівельна машина йде повним ходом».

«Більше половини планів вже виконано. Але в різних регіонах по-різному ця робота виконується. Я поставив чіткі завдання: темпи (будівництва) треба пришвидшувати, а кошти використовувати ефективно й раціонально», - сказав Гройсман.

«Ми проводимо перевірки, будуть аудити щодо завершення об’єктів. Далі – у вересні - будемо розуміти, хто впорався з завданнями, хто ні. Всім дам оцінку, хто, маючи ресурси, не зміг організувати роботу», - додав прем’єр.

Учасники наради наголошували, що в регіональному розрізі найкраще із поставленим завданням справляються Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Херсонська та Хмельницька області, де відсоток виконання робіт перевищує 80%, в Чернівецькій та Сумській області ситуація найгірша.

Як повідомляв УНІАН, цього року на ремонт доріг виділено рекордне фінансування – понад 45 млрд грн. Державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення становила 11,53 млрд грн.