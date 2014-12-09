"Укрзалізниця" призначила на зимові свята 12 додаткових поїздів на 135 рейсів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник департаменту пасажирських перевезень дальнього сполучення Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці» Ігор Бреус.

Крім того, за його словами, у період зимових свят шість цілорічних поїздів здійснять додаткові рейси.

У середньому під час пікових перевезень від 25 до 31 грудня щодоби курсуватимуть 169 поїздів далекого прямування, на які відомство пропонує пасажирам понад 637,5 тис. квитків.

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За словами начальника департаменту пасажирських перевезень дальнього сполучення, до теперішнього часу на 25 - 31 грудня у вільному продажу залишається більше 404,5 тис. квитків, левова частка яких у західному та одеському напрямках.

Зокрема, згідно із прес-релізом, розданим під час прес-конференції, у західному напрямку "Укрзалізниця" пропонує 135 тис. квитків, з них у вільному продажу залишається більше 46,7 тис. У середньому на Західну Україну щодоби будуть вирушатимуть 30 поїздів.

В одеському напрямку відомство пропонує понад 69 тис. місць, з них у вільному продажу залишаються 44,2 тис. У цьому напрямку у середньому курсуватимуть 16 поїздів щодоби.

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Як зазначив Бреус, на даний час у всіх пасажирських поїздах є вільні місця, у тому числі і в ті міста, у напрямку яких «Укрзалізниця» не призначала додаткові поїзди.

«Ажіотаж є лише навколо вільних місць у найбільш популярних поїздах, таких як №91 Київ - Львів, №105 Київ - Одеса та інші», - повідомив він.

У період новорічних і різдвяних свят додаткові поїзди будуть курсувати з Києва в Ужгород, Івано-Франківськ та Миколаїв, з Одеси у Кривий Ріг, Ужгород і Чернівці, з Харкова до Ужгорода і з Дніпропетровська до Львова.

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Зокрема, у західному напрямку з Києва курсуватиме шість додаткових потягів (79 рейсів), з інших міст - п'ять поїздів (40 рейсів). В одеському напрямку з міст України курсуватимуть два потяги: №210/209 Миколаїв - Київ та №564/563 Кривий Ріг - Одеса (16 рейсів).

«Уже відкрито попередній продаж квитків на 11 додаткових поїздів. У випадку попиту і за наявності рухомого складу "Укрзалізниця" збільшить кількість вагонів у графікових потягах», - наголосили у прес-службі.

Бреус також повідомив, що загалом «Укрзалізниця» підготувала понад 3 тис. пасажирських вагонів до роботи у зимовий період, із яких 2583 обладнані системою електрообігріву.

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Крім того, за його словами, для попередження випадків перепродажу залізничних квитків сторонніми особами керівництво залізниць спільно з лінійними управліннями МВС на транспорті розробило відповідні заходи. Зокрема, залізничники спільно з міліцією проводять спеціальні рейди щодо попередження таких випадків, також у касових залах встановлені камери відеоспостереження, а у всіх квиткових касах позакласних вокзалів і вокзалів першого класу використовуються технічні засоби, що дозволяють виявляти і попереджувати випадки "співпраці" квиткових касирів із перекупниками.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" на зимові свята готова забезпечити перевезення близько 1,4 млн пасажирів у поїздах далекого прямування по найбільш популярних напрямках.

Також «Укрзалізниця» повідомила, що не планує припиняти залізничне пасажирське сполучення з Російською Федерацією, тоді як РЖД з 14 грудня скасовують 4 поїзди, що курсують через територію України.