За два дні перевірок в перевізників виявили понад 300 порушень - "Укртрансбезпека"

Перевірено 1230 транспортних засобів, виявлено 326 порушень, з яких 71 випадок - це порушення режиму праці та відпочинку.

Протягом двох днів перевірок перевізників, які здійснюють пасажирські перевезення, виявлено 326 порушень, з них 158 - відсутність дозвільних документів.

Такі дані оприлюднила "Укртрансбезопасность" станом на 17:30 неділі за підсумками рейдів, здійснених 21 і 22 липня.

"Перевірено 1230 транспортних засобів, виявлено 326 порушень, з яких 71 випадок - це порушення режиму праці та відпочинку. 158 порушень, або 13% від загальної кількості перевірених транспортних засобів - відсутність дозвільних документів, тобто "сірі" перевізники або нелегали", - зазначили у відомстві.

У "Укртрансбезопасности" нагадали, що ймовірною причиною одного з ДТП, що сталася 20 липня, називають втома водія, який заснув за кермом.