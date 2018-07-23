"Аж до конфіскації транспортних засобів": Омелян розповів, що чекає на перевізників-нелегалів (відео)

За словами Омеляна, щодо перевізників, які не мають ліцензій і працюють нелегально, будуть вживатися заходи.

В Україні 50-70% ринку пасажирських перевезень знаходиться за межами правового поля, і учасники ринку не відповідають за безпеку перевезення пасажирів.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі одного з українських телеканалів.

"Як вони стверджують (легальні перевізники та асоціації перевізників – УНІАН), від 50 до 70% перевезень в Україні у сірій або у чорній площині. Тобто люди, власники транспортних засобів нічого не платять, плювали на закони і безпеку, як свою, так і пасажирів", - сказав він.

За словами Омеляна, щодо перевізників, які не мають ліцензій і працюють нелегально, будуть вживатися заходи. "Аж до конфіскації транспортних засобів", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, після аварій у Миколаївській та Житомирській областях з участю мікроавтобусів, які забрали життя 18 осіб, уряд доручив Національній поліції України разом з Державною службою безпеки на транспорті провести перевірки автоперевізників на наявність ліцензій та технічної справності автомобілів.

Також, в Мінінфраструктури заявили, що маршрутки, які були переобладнані з вантажних транспортних засобів на пасажирські, не будуть використовуватися для перевезення пасажирів з 1 січня 2019 року.

Варто зазначити, що з травня 2016 року у Верховній Раді лежить законопроект №4683, якій пропонує забирати автотранспорт у компаній, які нелегально надають послуги перевезення пасажирів та/або вантажів.

Також цей законопроект передбачає заборону переобладнання транспортних засобів без погодження з виробником і повертає техогляд для всіх категорій транспортних засобів. Крім того, вводить обов'язкову перевірку часу роботи/відпочинку водіїв громадського транспорту з допомогою тахографів (контрольний пристрій, який встановлюється на борту автотранспортних засобів. Призначено для реєстрації швидкості, режиму праці, відпочинку водіїв та членів екіпажу – УНІАН).