Юрій Голик: Вперше за багато років Дніпро і Запоріжжя будуть з'єднані новою трасою

Капитальный ремонт трассы между городами будет завершен этим летом.

Радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик повідомив, що на трасі Дніпро-Запоріжжя почалося укладання верхнього шару асфальту, після чого дорога буде відкрита одночасно з виїздом з Дніпра через побудований у цьому році міст на об'їзній дорозі. Він також опублікував відео ремонту.

«Вперше за багато років два найбільших промислових обласні центри країни будуть з'єднані абсолютно новою ідеальною трасою», - сказав Голик.

За його словами, «петля, якою всі їздили кілька років, об'їжджаючи недобудову, зникне як клас».

Капітальний ремонт траси між містами буде завершено цього літа.

Як повідомлялося раніше, в цьому році бюджет Дніпропетровської області виділяє рекордну суму на будівництво і ремонт доріг - 1 млрд гривень.

Дніпропетровська область є лідером серед регіонів за темпами ремонту доріг. Так, минулого року на Дніпропетровщині відремонтували майже 70 км доріг державного значення у криворізькому, донецькому, полтавському і запорізькому напрямках.

Крім ремонту національних автомагістралей, в регіоні четвертий рік поспіль ремонтують і комунальні дороги. Більше 300 шляхів відремонтовано протягом 2015-2016 років, в 2017-м - 160. У 2018 році в області відремонтують близько 130 комунальних доріг.

«Це стало можливим лише з однієї причини - децентралізація влади, яку ініціював президент Петро Порошенко. Місцеві бюджети істотно наповнилися ресурсами, які ми витрачаємо, в тому числі, і на якісний ремонт доріг. Дякую всім платникам податків Дніпропетровської області. Все, що ми будуємо, - це сплачені вами податки і децентралізація», - заявив радник губернатора.