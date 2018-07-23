"Укрзалізниця" призначила на вихідні додатковий поїзд Київ - Львів

Додатковий поїзд №755 Київ – Львів відправиться з Києва 27 і 28 липня в 23:31, а прибуде до Львова у 05:50.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" на 27 і 28 липня призначила додатковий швидкісний потяг "Інтерсіті+" за маршрутом Київ - Львів - Київ.

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Згідно з повідомленням компанії, додатковий поїзд №755 Київ - Львів відправиться з Києва 27 і 28 липня в 23:31, а прибуде до Львова о 05.50. Зупинка передбачена на станції Коростень (з 01:00 до 01:01).

У зворотному напрямку поїзд №756 Львів - Київ відправиться із Львова 27 і 28 липня о 23:00, прибуде до столиці о 5:18. Зупинка передбачена на станції Коростень (з 02:57 до 02:58).

Зазначається, що квитки можна придбати в залізничних касах та онлайн.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" з 14 липня запустила додатковий поїзд Київ - Одеса.