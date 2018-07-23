В Україні за вихідні знову подорожчав автогаз

Станом на 23 липня середня ціна автогазу в Україні зросла до 13,93 грн за літр.

Низка мереж АЗС в Україні в період 20-23 липня збільшили ціни на скраплений газ, який використовується як автомобільнк паливо, на 10-30 коп. за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива.

Згідно з повідомленням, АЗС операторів Glusco і BVS підвищили вартість газу на 10 коп. за літр до 13,85 грн і 13,29 грн відповідно. На столичних станціях «БРСМ-Нафта» і KLO ціна газу зросла на 20 і 30 коп. за літр - до 14,19 грн і 14,39 грн відповідно.

Також ціни на скраплений газ зросли в Харківській області на АЗС «Укргазвидобування» на 10 коп. за літр - до 13,90 грн і на АЗС Jazz Oil на 30 коп. за літр - до 14,29 грн.

Станом на 23 липня середня ціна автогазу в Україні зросла до 13,93 грн за літр.

Як повідомляв УНІАН, у 20-х числах квітня в Україні відбулося зростання оптових цін на скраплений газ, що спричинило збільшення цін у роздрібному сегменті ринку. 4-7 травня автогаз подорожчав на 10-25 коп. за літр - до середнього значення 12,78 грн за літр.