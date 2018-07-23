Україна готується перехоплювати російські кораблі в Азовському морі

Країна не миритиметься з масовими затриманнями російськими силовиками суден, які прямують Азовським морем до України.

Україна проводить переговори з США та ЄС про введення санкцій щодо чорноморських портів Росії у відповідь на масові затримання російськими силовиками в Азовському мореследующих в Україну судів.

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Про це повідомляє Апостроф з посиланням на заяву міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

"Ми виступили з ініціативою провести засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), працюємо з нашими американськими та європейськими партнерами. На мою думку, дзеркальні заходи повинні бути застосовані до портів РФ у Чорноморському басейні: обмеження торговельних операцій з ними, обмеження суднозаходів. Ми над цим працюємо і я сподіваюся, що це буде зроблено", - сказав міністр.

Напередодні президент Порошенко заявив, що Україна не буде миритися з масовими затриманнями російськими силовиками суден, які прямують Азовським морем до України, і вживе заходів для припинення подібних провокацій.