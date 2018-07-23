Старий Бескидський тунель у Карпатах законсервують

24 травня був відкритий новий залізничний Бескидський тунель, який є одним із найбільших збудованих за роки незалежності інфраструктурних об'єктів української залізниці, і який з'єднає Україну та Євросоюз новим залізничним сполученням.

Старий залізничний Бескидський тунель у Карпатах, який розташований поруч з новим тунелем, законсервують.

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Про це повідомив медіа-центр "Укрзалізниці".

«На станції Бескид Ужгородської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці нещодавно розпочалися роботи з консервації старого Бескидського одноколійного тунелю, який експлуатувався більше 100 років. За інформацією, наданою начальником дирекції з будівництва Бескидського тунелю Миколою Дідухом, в старому тунелі спочатку демонтують контактну мережу і сигнальне обладнання, а потім - шлях. Демонтаж шляху буде виконувати Ужгородська колійна машинна станція», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня був відкритий новий залізничний Бескидський тунель, який є одним із найбільших збудованих за роки незалежності інфраструктурних об'єктів української залізниці, і який з'єднає Україну та Євросоюз новим залізничним сполученням.

Будівництво нового тунелю в Карпатах було розпочато 29 жовтня 2013 року. Він побудований на стику Львівської та Закарпатської областей в 30 м від діючого тунелю, який був зведений ще за часів Австро-Угорщини у ХІХ столітті і знаходиться в аварійному стані. Він пропускав 40-45 поїздів, а новий тунель може пропускати більше 100. Також, у старому тунелі швидкість була 20-40 км на годину, а в новому – 60 км в годину.

Довідка УНІАН. Бескидський тунель – другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він знаходиться між станціями Бескид і Скотарське в Карпатах і входить в п'ятий пан'європейський транспортний коридор (Італія – Словенія – Угорщина – Словаччина – Україна – Росія. Новий двошляховий тунель має довжину 1765 м, ширину 10,5 м, заввишки 8,5 м і пролягає на максимальній глибині 180 м від поверхні Бескидського хребта.