Суд визнав недійсним договір щодо днопоглиблення в портах на 712 мільйонів

У результаті неправомірних дій державі завдано збитків на суму понад 247 млн грн.

Господарський суд міста Києва визнав недійсним договір на проведення днопоглиблювальних робіт в портах України вартістю 712 млн грн, укладений між державним підприємством «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) і «Техморгідробуд Миколаїв».

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Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Згідно з повідомленням, у березні 2017 року Національне антикорупційне бюро звернулося до суду для запобігання розтрати бюджетних коштів і захисту державних інтересів.

«В результаті визнання договору недійсним попереджено перерахування на користь «Техморгідробуд Миколаїв» близько 395 млн грн і нанесення держпідприємству «АМПУ» шкоди на суму близько 146 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підставою позову НАБУ стали матеріали, отримані детективами під час здійснення під процесуальним керівництвом прокурорів САП досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками заволодіння в 2015-2016 роках засобами «АМПУ» під час проведення процедур державних закупівель, укладення та виконання договорів з «Техморгідробуд Миколаїв» про надання послуг з днопоглиблення підхідних каналів та акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів.

За даними слідства, в 2015-2016 роках «АМПУ» провела дві процедури закупівлі днопоглиблювальних послуг у формі конкурсних торгів.

Проте переможці під час проведення обох торгів обрані з порушеннями Закону України «Про державні закупівлі» та Закону України «Про захист економічної конкуренції».

«Всупереч рекомендаціям державних аудиторів, наданих до моменту укладення другого договору, посадові особи «АМПУ» підписали договір про закупівлю робіт і послуг з переможцем торгів - «Техморгідробуд Миколаїв». У результаті таких дій державі завдано збитків в особливо великих розмірах, а саме - на суму понад 247 млн грн. Ця сума підтверджена висновками судово-економічної експертизи та іншими матеріалами кримінального провадження. Порушення допущені при проведенні закупівлі і підтверджені висновками фахівців Державної аудиторської служби України та рішеннями Антимонопольного комітету України», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що 19-20 квітня 2018 року підозрюваним у заволодінні більш ніж 247 млн грн підприємства «Адміністрація морських портів України» відкриті матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду.

Досудове розслідування цих фактів детективи НАБУ почали в грудні 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про завершення досудового розслідування стосовно семи підозрюваних у заволодінні 247 млн грн державного підприємства «Адміністрація морських портів України».