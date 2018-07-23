Антимонопольний комітет знову взявся за зростання цін на автогаз

АМКУ відреагував на стрімке зростання роздрібних цін на ринку зрідженого газу, який використовують в якості моторного палива.

Антимонопольний комітет України у зв'язку зі стрімким зростанням роздрібних цін на ринку зрідженого газу, який використовують в якості моторного палива, розпочав дослідження відповідності дій учасників ринку вимогам законодавства про захист економічної конкуренції.

Читайте такожВ Україні за вихідні знову подорожчав автогаз

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

«У разі виявлення на ринку антиконкурентних узгоджених дій чи інших порушень законодавства про захист економічної конкуренції, комітетом будуть вжиті відповідні заходи», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у червні Антимонопольний комітет України оштрафував операторів автозаправних станцій на 40,99 млн грн за узгоджене підвищення цін на зріджений газ у серпні 2017 року.