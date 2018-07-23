За добу по Україні поліцейські виявили більше 80 порушників у сфері пасажирських перевезень

Серед порушень у перевізників – керування без необхідних документів, керування автобусами, які мають технічні несправності, порушення вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів.

За добу в Україні поліцейські виявили більше 80 порушників у сфері пасажирських перевезень.

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Про це заявив заступник голови Нацполіції – керівник патрульної поліції Олександр Фацевич, повідомляє прес-служба відомства. Він зазначив, що зараз проводяться превентивні заходи під умовною назвою «Перевізник».

Фацевич розповів, що на території України розпочали роботу спільні мобільні групи з виявлення та документування порушень в сфері пасажирських перевезень. До їхнього складу увійшли працівники відділів безпеки дорожнього руху патрульної поліції та територіальних підрозділів Укртрансбезпеки.

«Упродовж доби забезпечено роботу 33-х таких спільних мобільних груп. Вже перевірено більше 200 автобусів, які здійснюють перевезення пасажирів. У результаті складено 87 адміністративних матеріалів», –сказав він.

За словами Фацевича, серед порушень у перевізників – керування без необхідних документів, керування автобусами, які мають технічні несправності та не пройшли обов’язковий технічний контроль, порушення правил та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та інші порушення.

Керівник патрульної поліції нагадав, що з початку року у ДТП загинули 1237 людей, 12,8 тис. осіб травмовано.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня на території України сталися дві масштабні ДТП, в яких загинула і постраждала велика кількість людей. Зокрема близько п’ятої години ранку на 289 км автодороги Київ-Одеса, неподалік смт Криве Озеро Миколаївської області, сталося зіткнення рейсового мікроавтобуса марки Volkswagen, що рухався за маршрутом Одеса-Гомель, з білоруською реєстрацією, та вантажівки. Внаслідок автопригоди водій та четверо пасажирів мікроавтобуса загинули на місці, ще 12 пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовані. За даними поліції, всі загиблі та постраждалі внаслідок ДТП є громадянами Білорусі.

Того ж дня ДТП за участі маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки сталася на 127-му км дороги Київ-Чоп поблизу села Глибочиці Житомирської області. Внаслідок аварії загинули 10 осіб, перед яких 5 дітей, ще 9 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості.

Після цього влада пообіцяла зробити контроль за перевізниками більш жорстким.