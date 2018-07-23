До Львова прибули перші вживані трамваї з Німеччини (фото)

Після проходження усіх юридичних процедур трамваї розпочнуть курсування на маршрутах.

Сьогодні, 23 липня, до Львова прибули перші 3 трамваї з Німеччини. Завтра очікують отримати ще 3.

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Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

За словами заступника директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, після проходження усіх юридичних процедур трамваї зможуть розпочати курсування на маршрутах.

«Сьогодні ми отримали перші 3 трамваї з Німеччини. Завтра очікуємо на ще 3 трамвайні вагони. Наступні партії надходитимуть по 8 одиниць кожного місяця, щоб у жовтні мати вже всі 30 одиниць. Зараз німецькі трамваї знаходяться на території трамвайного депо у так званій організаційно-митній зоні. Після проходження процедури розмитнення проведемо заміну візків. Також необхідно отримати сертифікацію, згідно з українським законодавством. І лише після проходження усіх цих процедур трамваї зможуть розпочати свою роботу на маршрутах», — повідомив Білий.

Як повідомляють у міські раді, цього року львівський громадський транспорт має суттєво оновитися. Крім 30 вживаних трамваїв із Німеччини, до кінця року ЛК «АТП-1» очікує отримати 150 нових великогабаритних автобусів.

Як раніше з'ясував ЦТС, сумарна вартість 30 старих трамваїв з німецької столиці - 800 тис. євро.