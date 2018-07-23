Нацрада просить Кабмін продовжити ліцензії на мовлення в аналогу телеканалам, які не отримали цифрові ліцензії

Також аналогове мовлення має продовжуватися на всіх територіях, які межують з країною-агресором.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернувся до Кабінету міністрів України з пропозицією продовжити ліцензію на аналогове мовлення Національної громадської телерадіокомпанії України, а також регіональним і місцевим мовникам, які ще не отримали цифрових ліцензій.

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«Регулятор подав свої пропозиції до Кабінету Міністрів України, якими... пропонується збереження мовлення в аналогу Національної громадської телерадіокомпанії України та регіональним і місцевим мовникам, які ще не отримали цифрових ліцензій», - повідомляється на сайті регулятора.

Крім того, за пропозицією регулятора, аналогове мовлення має продовжуватися на всіх територіях, які межують з країною-агресором.

У Нацраді зазначили, що відповідні пропозиції повинні бути враховані на засіданні уряду в середу, 25 липня.

Як повідомлялося, 13 червня Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження термінів використання технологій аналогового телевізійного мовлення до 31 серпня 2018 року. Продовження дії аналогового телемовлення поширюється на всі області, крім Києва та Кіровоградської області, де аналогове мовлення відключать 31 липня 2018 року.

У Кабміні очікують, що прийняття такого рішення дозволить провести поетапний перехід від аналогового до цифрового мовлення і буде сприяти підвищенню рівня інформаційної безпеки України. Остаточне відключення аналогового сигналу в Україні має відбутися в квітні-травні 2019 року.

Уряд затвердив план заходів щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення в жовтні 2016 року.