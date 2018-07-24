"Не тимчасова акція": у МВС заявили про посилені заходи безпеки на дорогах до кінця туристичного сезону (відео)

У МВС зазначили, що тривають спільні з територіальними підрозділами Укртрансбезпеки перевірки щодо дотримання правил та умов перевезення громадян.

Посилені заходи безпеки на автошляхах триватимуть до кінця туристичного сезону.

Про це сьогодні, 24 липня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє Департамент комунікації МВС України.

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«Посилення заходів безпеки дорожнього руху – це не тимчасова акція, а постійна робота. Наразі патрульні групи розширені військовослужбовцями Нацгвардії. Збільшена щільність патрульних постів на трасах державного та міжнародного значення. Все це триватиме до закінчення туристичного сезону», - зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ.

Він додав, що тривають спільні з територіальними підрозділами Укртрансбезпеки перевірки щодо дотримання правил та умов перевезення громадян.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зауважив, що керівництво Нацполіції вже затвердило План невідкладних заходів щодо посилення безпеки дорожнього руху та зниження аварійності на території держави.

«Ми провели аналіз аварійності та розробили детальний План із залучення додаткових сил і засобів підпорядкованих підрозділів для організації ефективного нагляду за дорожнім рухом. Взято під особистий контроль несення служби нарядами патрульної поліції на автомобільних дорогах державного та міжнародного значення, місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод та місцях з напруженим рухом, у першу чергу в напрямку Південних регіонів держави та країн Європейського Союзу», - додав він.

У МВС нагадали, що за попередню добу поліцейські виявили більше 80 перевізників-порушників.