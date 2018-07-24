Прибуток "Укртелекому" скоротився майже на 20%

При цьому доходи компанії від послуг телефонії зменшилися на 5,2%, а від інтернет-послуг зросли на 5,3% порівняно з другим кварталом 2017 року.

Один з найбільших українських операторів телекомунікацій "Укртелеком" у другому кварталі 2018 року зменшив чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 18,6% - до 289 мільйонів гривень з 355 мільйонів гривень.

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Про це повідомив на прес-конференції генеральний директор "Укртелекому" Юрій Курмаз.

"Доходи "Укртелекому" від послуг телефонії зменшилися на 5,2% до 537 мільйонів гривень порівняно з другим кварталом 2017 року. При цьому доходи від інтернет-послуг зросли на 5,3% порівняно з аналогічним періодом 2017 року, сягнувши 409 мільйонів гривень", - сказав він.

За словами Курмаза, втрата доходів від телефонії пов'язана відразу з двома факторами.

"Перш за все, таким чинником є крадіжка мідного кабелю, а також органічне зниження інтересу до телефонії", - сказав він.

Також гендиректор повідомив, що показник EBITDA (прибуток до вирахування витрат по сплаті податків, відсотків і нарахованої амортизації) у другому кварталі 2018 року знизився на 11,3% - до 446 мільйонів гривень з 503 мільйонів гривень, а маржа EBITDA зменшився на 3,5 п.п. - до 27,3%.

За його словами, компанія продовжує обслуговувати близько 3,4 мільйона абонентів голосової телефонії, причому середній дохід від одного абонента у другому кварталі 2018 порівняно з другим кварталом минулого року зріс із 47 до 51 гривні.

Довідка УНІАН. "Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ).