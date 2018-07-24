"Укртелеком" анонсував підвищення тарифів на зв'язок

Компанія планує в листопаді підняти тарифи на фіксований телефонний зв'язок на 14%.

Один із найбільших українських операторів телекомунікацій «Укртелеком» планує підвищити граничні тарифи на фіксований телефонний зв'язок з листопада 2018 року.

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Про це повідомив на прес-конференції директор департаменту корпоративних комунікацій «Укртелекому» Михайло Шуранов.

"Ми звернулися до регулятора (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), - УНІАН) - оскільки, ви знаєте, що тарифи регулюються, - з проханням розглянути підвищення граничних тарифів. Йдеться про осінь, приблизно листопад, це в зв'язку з тим, що зростають витрати і, відповідно, є передумови для підвищення. Зараз найдорожчий пакет коштує 73 грн», - сказав він.

У той же час в коментарі УНІАН Шуранов уточнив, що компанія просить НКРЗІ про підвищення граничних тарифів на фіксований телефонний зв'язок на 14% з 1 листопада в зв'язку із зростанням собівартості надання послуги.

"Для користувача ця вартість тарифу збільшиться на 3-7 грн", - зазначив він.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).