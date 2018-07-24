Українці купили іномарок на мільярд доларів: названо країни, звідки завозять найбільше авто

Найбільшу кількість легкових автомобілів було ввезено до України з Японії - на 171,5 млн дол.

Імпорт легкових автомобілів в Україну за січень-червень 2018 року становив 985,3 млн дол., повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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Згідно з митною статистикою, найбільшу кількість легкових автомобілів було ввезено до України з Японії - на суму 171,5 млн дол.

На другому місці опинилася Німеччина - імпорт становив більш ніж 163,4 млн дол.

Замикає трійку лідерів США з результатом 138,6 млн дол.

Також в ДФС повідомили, що в січні-червні Україна експортувала легкових автомобілів на суму 3,9 млн дол. Найбільше українських автомобілів продано в Канаді, США і Туреччині.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року продажі нових легкових автомобілів в Україні зросли на 25% - до 82,3 тис. одиниць.