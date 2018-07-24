Зариють сотні мільярдів: у Росії зібралися будувати новий мегаміст

16:37, 24 липня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Питання про будівництво мосту між Сахаліном і материком обговорюється десятиліттями

Про це він заявив на зустрічі з губернатором Сахалінської області Олегом Кожем'яко, передає прес-служба Кремля.

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"Я доручив уряду опрацювати все це (питання, пов'язані з будівництвом мосту на Сахалін - Ред.). Подивимося", - сказав російський президент.

Путін зазначив, що можливість будівництва мосту обговорюється вже десятиліттями.

"Знаю, що питання про будівництво моста між Сахаліном і материком давно обговорюється, десятиліттями", - додав глава РФ.

Як раніше повідомляв "Коммерсант", ймовірне наступне мегабудівництво РФ, міст на Сахалін, у перерахунку на кілометр коштує в 3,5 рази дорожче від відкритого окупантами Кримського.

"Вартість без ПДВ — 540,3 млрд руб., з них міст — 252,8 млрд руб. Крім того, РЖД потрібно вкласти 92,1 млрд руб. на залізниці Сахаліну. Проектні роботи займуть три роки (2018-2020 роки), будівельні — п'ять років (2019-2023 роки)", - підрахували у РФ.

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Теги: #Росія#будівництво#міст