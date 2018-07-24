Зариють сотні мільярдів: у Росії зібралися будувати новий мегаміст
Президент Росії Володимир Путін повідомив, що доручив уряду РФ опрацювати питання про будівництво мосту на острів Сахалін.
Про це він заявив на зустрічі з губернатором Сахалінської області Олегом Кожем'яко, передає прес-служба Кремля.
Читайте такожУ Росії озвучили терміни нового "будівництва століття"
"Я доручив уряду опрацювати все це (питання, пов'язані з будівництвом мосту на Сахалін - Ред.). Подивимося", - сказав російський президент.
Путін зазначив, що можливість будівництва мосту обговорюється вже десятиліттями.
"Знаю, що питання про будівництво моста між Сахаліном і материком давно обговорюється, десятиліттями", - додав глава РФ.
Як раніше повідомляв "Коммерсант", ймовірне наступне мегабудівництво РФ, міст на Сахалін, у перерахунку на кілометр коштує в 3,5 рази дорожче від відкритого окупантами Кримського.
"Вартість без ПДВ — 540,3 млрд руб., з них міст — 252,8 млрд руб. Крім того, РЖД потрібно вкласти 92,1 млрд руб. на залізниці Сахаліну. Проектні роботи займуть три роки (2018-2020 роки), будівельні — п'ять років (2019-2023 роки)", - підрахували у РФ.