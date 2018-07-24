Зариють сотні мільярдів: у Росії зібралися будувати новий мегаміст

Путін доручив уряду РФ опрацювати питання про будівництво мосту на Сахалін.

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що доручив уряду РФ опрацювати питання про будівництво мосту на острів Сахалін.

Про це він заявив на зустрічі з губернатором Сахалінської області Олегом Кожем'яко, передає прес-служба Кремля.

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"Я доручив уряду опрацювати все це (питання, пов'язані з будівництвом мосту на Сахалін - Ред.). Подивимося", - сказав російський президент.

Путін зазначив, що можливість будівництва мосту обговорюється вже десятиліттями.

"Знаю, що питання про будівництво моста між Сахаліном і материком давно обговорюється, десятиліттями", - додав глава РФ.

Як раніше повідомляв "Коммерсант", ймовірне наступне мегабудівництво РФ, міст на Сахалін, у перерахунку на кілометр коштує в 3,5 рази дорожче від відкритого окупантами Кримського.

"Вартість без ПДВ — 540,3 млрд руб., з них міст — 252,8 млрд руб. Крім того, РЖД потрібно вкласти 92,1 млрд руб. на залізниці Сахаліну. Проектні роботи займуть три роки (2018-2020 роки), будівельні — п'ять років (2019-2023 роки)", - підрахували у РФ.