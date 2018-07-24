Завтра в Києві закриють рух на розв’язці біля метро "Позняки"

Обмежувальні заходи запроваджено у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Завтра у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на транспортній розв’язці біля столичної станції метро «Позняки» буде закрито рух.

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Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Згідно з повідомленням, буде закрито рух транспорту з 8.00 до 12.00 на з’їзді з просп. Миколи Бажана на просп. Григоренка (парна сторона); з 10.00 до 13.00 - на з’їзді з просп. Григоренка на просп. Миколи Бажана (парна сторона).

Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві частково обмежать рух транспорту на мосту імені Патона до 30 серпня.