У Києві 25-26 липня можуть обмежити вхід на чотири станції метро
20:40, 24 липня 2018Транспорт/Зв'язок
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Йдеться про станції метро «Дружби народів», «Печерська», «Майдан Незалежності» і «Хрещатик».
У Києві можуть обмежити вхід на кілька станцій метро / фото УНІАН
У Києві 25-26 липня у зв’язку з проведенням масових заходів можуть обмежити вхід на чотири станції метро.
Про це повідомили у прес-службі комунального підприємства «Київський метрополітен».
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«У зв’язку з проведенням масових заходів у місті можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станцій: «Дружби народів», «Печерська», «Майдан Незалежності» і «Хрещатик» – 25 липня; «Майдан Незалежності» і «Хрещатик» – 26 липня», - йдеться у повідомленні.
Як відомо, 25 і 26 липня на столичному стадіоні «Динамо» пройде фестиваль UPark Festival 2018, а 25 липня у Національному ботанічному саду ім.М.М.Гришка відбудеться концерт до Дня незалежності України.
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