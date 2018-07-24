У Києві 25-26 липня можуть обмежити вхід на чотири станції метро

Йдеться про станції метро «Дружби народів», «Печерська», «Майдан Незалежності» і «Хрещатик».

У Києві 25-26 липня у зв’язку з проведенням масових заходів можуть обмежити вхід на чотири станції метро.

Про це повідомили у прес-службі комунального підприємства «Київський метрополітен».

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«У зв’язку з проведенням масових заходів у місті можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станцій: «Дружби народів», «Печерська», «Майдан Незалежності» і «Хрещатик» – 25 липня; «Майдан Незалежності» і «Хрещатик» – 26 липня», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 25 і 26 липня на столичному стадіоні «Динамо» пройде фестиваль UPark Festival 2018, а 25 липня у Національному ботанічному саду ім.М.М.Гришка відбудеться концерт до Дня незалежності України.