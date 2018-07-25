У «Борисполі» будують платформи для прийому поїздів із Києва (фото)

Приблизно в 200 метрах від входу в термінал передбачається збудувати дві платформи для прийому рейкових автобусів, які з'єднають українську столицю з найбільшим аеропортом країни.

В аеропорту «Бориспіль» поруч з лівим крилом посадкової галереї терміналу D почали будувати посадочні платформи для поїздів із Києва.

Про це повідомляє avianews.com.

Приблизно в 200 метрах від входу в термінал передбачається звести дві платформи для прийому рейкових автобусів, які з'єднають українську столицю з найбільшим аеропортом країни.

Крім цього, будівельники звели насип для укладання залізничного полотна від діючої залізничної гілки до місця перетину з автомагістраллю Київ-Бориспіль-Харків, а також ведуть роботи з облаштування грунту для укладання насипу з боку аеропорту.

Раніше в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов заявив, що об'єкт буде зданий до 1 грудня 2018 року, назвавши цей термін «важким».

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За даними «Укрзалізниці», потяги між головним залізничним вокзалом столиці «Київ-Пасажирський» та аеропортом «Бориспіль» курсуватимуть з проміжними зупинками на станціях «Видубичі», «Дарниця», а в подальшому біля залізничної естакади у районі автомагістралі Київ-Харків.

На лінії будуть використовувати 11 рейкових автобусів PESA 620M, розрахованих на перевезення 91 пасажира, і два автобуси PESA 630M на 192 місця. Техніка знаходиться у розпорядженні «Укрзалізниці» і виконує регіональні перевезення в межах країни.

Інтервал руху не оголошено, проте згідно з інформацією з презентації «Укрзалізниці» в кожну сторону на добу буде відправлятися 26 рейсів, а час у дорозі становитиме 35-40 хвилин зі стоянками на кінцевих станціях по 10 хвилин.

Вартість проїзду становитиме 80 грн. Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав оціночну вартість проїзду в новому поїзді в межах 80-120 грн.