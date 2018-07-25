Будівництво Кримського моста: окупанти похвалилися першими прокладеними рейками (фото)

Російські будівельники приступили до створення верхньої будови колії залізничної частини мосту: над Керченською протокою створюється безстиковий шлях.

На Кримському мосту, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною Росії через Керченську протоку, встановили перші залізничні прольоти.

Про це йдеться на сайті "Кримського моста". "Будівельники приступили до створення верхньої будови колії залізничної частини Кримського моста: над Керченською протокою створюється безстиковий, або, як кажуть залізничники, оксамитовий шлях. Потяги по такій дорозі в Крим підуть плавно і майже безшумно. Формування верхньої будови колії йде від одного берега до іншого: від Тамані до Керчі", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що Кримський міст розрахований на рух поїздів масою 7100 тонн. Швидкості руху проектом передбачені: пасажирським поїздам – 120 км/год, вантажних складів – 80 км/ч.

Раніше повідомлялося, що при будівництві Керченського мосту, який поєднав Краснодарський край РФ з окупованим Кримом, були допущені серйозні порушення.