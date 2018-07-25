Через крадіжку кабелю біля Одеси в дорозі затрималися три поїзди

Про крадіжку стало відомо сьогодні о 04:45, коли черговий по станції Одеса-Головна виявив несправність світлофорів.

Внаслідок крадіжки 120 метрів кабелю поблизу станції Одеса-Мала в дорозі затрималося три поїзди № 146 Ізмаїл – Київ, № 147 Київ – Одеса, № 247 Черкаси – Одеса.

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Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», наразі на ділянці вже вкладено новий кабель і всі поїзди курсують за графіком.

«На час проведення відновлювальних робіт організація руху ділянкою організовувалася через радіозв’язок машиніста з черговим по станції, який контролює, чи вільна колія для прокладання маршруту відправлення поїзда», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про крадіжку стало відомо сьогодні о 04:45, коли черговий по станції Одеса-Головна виявив несправність світлофорів, наразі поліція з’ясовує обставини події.

«Укрзалізниця сподівається на оперативне розслідування правоохоронними органами цього інциденту та вчергове закликає посилити кримінальну відповідальність за незаконні втручання в роботу залізничного транспорту. Залізничники наголошують: розкрадання елементів залізничної інфраструктури та безкарність щодо зловмисників можуть призвести до трагедії», – зазначили в «Укрзалізниці».