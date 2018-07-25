Opel відзвітував про прибуток вперше майже за 20 років

Завдяки заходам жорсткої економії і реструктуризації Opel, який з 2016 року належить французькому концерну PSA, вийшов у прибуток.

Німецький автовиробник Opel, який працює у зв'язці з британською Vauxhall Motors, за підсумками першої половини поточного року вперше майже за 20 років відзвітував про отримання прибутку. Читайте такожУ Європі продовжують зростати продажі авто - лідером залишається Volkswagen

Відповідні дані оприлюднив фінансовий директор французького концерну PSA, що володіє цими двома брендами, Жан-Батист де Шатійон, передає «Німецька хвиля».

За його словами, прибуток за вказаний період становив 502 млн євро, досягти його вдалося завдяки програмі жорсткої економії та реструктуризації. Вжиті заходи, зокрема, передбачали поетапне скорочення кількості робочих місць з нинішніх 18000 до 14300, а також інвестиції в нові моделі розвитку.

На фоні цих новин вартість акцій Peugeot, що також належить PSA, на Паризькій фондовій біржі збільшилася більш ніж на 12 відсотків і досягала в ході торгів десятирічного максимуму в 23 євро за акцію.

Влітку 2017 року PSA придбала за 1,3 млрд євро в американської корпорації General Motors (GM) її дочірні фірми - німецьку Opel і британську Vauxhall. Американський гігант повністю передав французькому конкуренту, що нещодавно вийшов із важкої кризи, свої активи в Європі. І Opel, і PSA випускають переважно автомобілі середнього і компактного класів.