ДПСУ про огляд Росією суден в Азовському морі: це політичний і економічний тиск на Україну

Відповідно до договору від 2004 року про співпрацю в Азовському морі, воно є морем внутрішнього користування і обидві країни можуть вільно використовувати весь його басейн.

Помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян наголошує, що огляд Росією суден в Азовському морі є політичним та економічним тиском на Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції у Києві.

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Представник Держприкордонслужби зауважив, що Азовське море, відповідно до договору від 2004 року між Україною та Росією про співпрацю в Азовському морі та Керченській протоці, є морем внутрішнього користування.

Тобто, відповідно до цього договору і Україна, і Росія можуть вільно використовувати весь басейн Азовського моря.

«Договір дійсно діє, і тому формально російська сторона може оглядати судна. Але ми прекрасно розуміємо, що в даному випадку цей механізм використовується як політичний і економічний тиск на Україну», - сказав Слободян.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними ДПСУ, з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні судна, які прямують з/до українських портів.

За даними Міністерства інфраструктури, станом на 16 липня кількість затриманих для огляду російськими прикордонниками суден становила 148.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що це питання має бути розглянуто на рівні Ради національної безпеки і оборони України.