Мільярди для "Укрзалізниці": нові тарифи на перевезення

"Укрзалізниця" планує додатково залучити 1,8 мільярда за рахунок зближення класів тарифів на вантажоперевезення.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" планує додатково залучити понад 1,8 мільярда гривень за рахунок зближення класів тарифів на перевезення вантажів різних категорій.

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Про це повідомив в. о. голови правління Євген Кравцов під час чергової зустрічі представників "Укрзалізниці" з вантажовідправниками, повідомила прес-служба компанії.

"За даними Євгена Кравцова, завдяки вдосконаленню тарифів - зближення класів тарифів - галузь зможе додатково залучити понад 1,8 мільярда гривень, з яких майже 971 мільйон гривень, або 52,9% суми, піде на виготовлення і модернізацію вантажних вагонів, 617 мільйонів гривень (33, 6%) на реконструкцію і ремонт шляху, електричних мереж і т. п. Інші 248 мільйонів гривень (13,5%) будуть спрямовані на модернізацію тягового рухомого складу", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що "Укрзалізниця" виступає за зміну тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом, які протягом найближчих років мають бути прив'язані до макроекономічних показників - індексу цін товаровиробників на товари і послуги.

"Вартість перевезень вантажу повинна залежати не від виду вантажу, а від собівартості. Саме тому на узгодження в Мінінфраструктури поданий проект наказу щодо уніфікації тарифів, зокрема, зближення класів тарифів з метою усунення преференції для окремих груп вантажовідправників. Учасники ринку усвідомлюють, що "Укрзалізниця" є бізнес-структурою, діяльність якої спрямована на отримання фінансового прибутку, і не повинна брати на себе збитки і неефективність інших галузей економіки", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що під час зустрічі учасники ринку залізничних перевезень визначили основні проблеми, які виникають при перевезенні вантажів, та шляхи їх вирішення.

"Зокрема, учасники наради погодилися, що компанія повинна виконувати свої основні функції - перевезення вантажів у певні терміни - і робити це за економічно обґрунтованими тарифами. Найбільше коштів з інвестиційного рахунку - більше ніж 1,44 мільярда гривень - було інвестовано в матеріали на будівництво, модернізацію та ремонт вантажних вагонів, майже 1 мільярд гривень - на капітальний ремонт і модернізацію локомотивів, понад 656 мільйонів гривень - на модернізацію шляху, 390 мільйонів - на нові вантажні вагони", - відзначили в компанії.

За словами Кравцова, всі кошти, що надійшли у першому півріччі 2018 року від індексації вантажних тарифів на окремий рахунок, використовуються виключно на інвестиції.

"Так, понад 3,46 мільярда гривень отриманих коштів було спрямовано на будівництво, модернізацію та ремонт вантажних вагонів, капітальний ремонт локомотивів і модернізацію шляху", - зазначив глава "Укрзалізниці".

Крім цього, під час зустрічі представники "Укрзалізниці" зазначили, що мають намір збільшувати кількість маршрутних відправок.

"Учасники діалогу погодилися, що різниця у вартості повагонних та маршрутних відправок повинна суттєво відрізнятися в залежності від собівартості перевезень", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня 2017 року набуло чинності рішення про підвищення в Україні тарифів на залізничні вантажні перевезення на 15%.

Представники бізнесу заявляли, що існуючий механізм подачі і розподілу вагонів для залізничних перевезень не дозволяє нарощувати обсяг виробництва в нашій країні і збільшувати поставки за кордон. Деякі з них вбачали корупційну складову в механізмі розподілу вагонів і локомотивів на користь деяких компаній.

"Укрзалізниця" за підсумками 2017 року, вперше з 2013 року, вийшла на прибуткову діяльність і отримала 114 мільйонів гривень прибутку, тоді як в 2016 році компанія отримала 7,3 мільярда гривень чистого збитку.