"Укравтодор" пояснив, чому в планах на ремонт опинилися дороги окупованого Донбасу

У держслужбі запевнили, що бюджетні кошти використовуються на ремонт і утримання доріг виключно на підконтрольній уряду території.

Державна служба автомобільних доріг "Укравтодор" запевняє, що жодних намірів фінансувати ремонт доріг на окупованих територіях Донбасу не мала.

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Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на прес-службу Державної служби автомобільних доріг "Укравтодор".

"З огляду на правовий статус Донецької та Луганської областей планування робіт із експлуатаційного утримання доріг здійснюється стосовно всієї протяжності доріг. Саме тому при плануванні робіт на рік до переліку доріг включаються усі дороги області", - пояснюють дорожники.

Але, продовжують вони, бюджетні кошти при цьому використовуються на ремонт і утримання доріг виключно на підконтрольній уряду території.

"Як свідчить практика минулих років, закладені на початку року кошти у другій половині року перерозподіляються на виконання робіт винятково у межах підконтрольних територій", - наголошують у прес-службі.

"Жодна із громадських організацій впливу на ці процеси не мала і не має. Просимо не маніпулювати на темах, які є чутливими для суспільства", - додали там.

Щодо робіт у Луганської області в автодорі розповіли, що станом на 25 липня з держбюджету виділено 128,1 мільйона гривень на фінансування 8 об’єктів, з місцевого бюджету 81,5 мільйона гривень – на 5 об’єктів.

"Усі ці об'єкти знаходяться на підконтрольній Україні території", - підкреслили в прес-службі.

Раніше громадська організація "Центр протидії корупції" повідомила, що завадила Луганському автодору витратити на ремонт доріг на окупованій частині області майже 18 мільйонів гривень.