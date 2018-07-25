Українці стали рідше купувати бензин на АЗС

Продажі бензину для автомобілів через мережу АЗС у грошовому вираженні у червні становлять понад 4,26 мільярда гривень, дизпалива – 3 мільярди гривень, пропану і бутану – 1,7 мільярда гривень.

Реалізація бензину для автомобілів в Україні через мережу АЗС у червні 2018 року в натуральному вираженні скоротився в порівнянні з червнем 2017 року на 12,6% - до 111,1 тисячі тонн.

Читайте такожВ Україні за вихідні знову подорожчав автогаз

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з даними Держстату, дизельного пального через мережу АЗС у червні 2018 року було продано 93,9 тисячі тонн, що на 4% більше показника червня 2017 року.

При цьому продажі пропану і бутану збільшилися за звітний період на 12,3% - до 72,9 тисячі тонн.

У червні продажі бензину для автомобілів через мережу АЗС у грошовому вираженні становлять понад 4,26 мільярда гривень, дизельного палива – 3 мільярди гривень, пропану і бутану – 1,7 мільярда гривень.

У повідомленні Держстату зазначається, що при підрахунках не враховувалися дані з частини тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей, а також окупованої Росією Криму і Севастополя.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році через мережу АЗС в Україні було реалізовано 1,44 мільйона тонн бензину, 1,12 мільйона тонн дизельного палива, 713 тисяч тонн пропану і бутану.