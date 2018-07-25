Київ за декілька годин перетворився на величезну калюжу: центр стоїть кілометрових у заторах (фото, відео)
17:55, 25 липня 2018Транспорт/Зв'язок
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Користувачі соцмереж публікують фото та відео затоплених вулиць української столиці. У деяких місцях рівень води досягає близько метра.
Сьогодні у Києві пройшов сильний дощ / фото Клуб коренного киевлянина
Через сильний дощ і спровоковані ним затоплені вулиці Київ зупинився в заторах.
Наразі ключові транспортні артерії центральної частини столиці більше нагадують венеціанські канали, що вже стало традиційною картиною після сильних злив. Зокрема, через таке ускладнення руху затори з’явились на Хрещатику, бульварі Шевченка, вулицях Льва Толстого, Саксаганського, проспекті Перемоги. Найбільш катастрофічна ситуація спостерігається в районі станції метро Шулявська.
скріншот з сайту infoportal.kiev.ua
Зазначимо, сьогодні у Києві пройшов сильний дощ, який перетворив місто на суцільну калюжу. Користувачі соцмереж публікують фото та відео затоплених вулиць української столиці. У деяких місцях рівень води досягає близько метра.
фото Типичный Киев
фото Клуб коренного киевлянина
фото Клуб коренного киевлянина
Київ потрапив у полон водяного апокаліпсису
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