Гройсман доручив посилити контроль за транспортом при виїздах з міст

Також прем'єр повідомив, що буде поглиблена аналітика ДТП, де є загиблі і посилена відповідальність для водіїв.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив посилити оперативний контроль при виїздах з міст за транспортом, що курсує між населеними пунктами, а також закликав посилити відповідальність для водіїв за нетверезе водіння.

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Як повідомив глава уряду на своїй сторінці в Facebook, відповідне рішення було прийнято на нараді з представниками МВС, Нацполіції, Мінінфраструктури, Укртрансбезпеки.

"Вирішили посилити оперативний контроль за транспортом, в тому числі за перевізниками, вони мають розуміти, що везуть не цеглу, а живих людей. При виїздах у містах повинен бути контроль транспорту, який їздить між населеними пунктами. На місцях всі знають, хто легальний перевізник, хто ні. Звернуся до голів ОДА, щоб вони більш жорстко реагували на порушення", - написав він.

Також, Гройсман повідомив, що буде поглиблена аналітика ДТП, де є загиблі і посилена відповідальність для водіїв.

"Поглибимо аналітику ДТП, щоб чітко розуміти причини і виключити їх. Ці висновки будуть передані усім патрулям. А також посилимо відповідальність для водіїв. Сів нетверезим за кермо - будеш жорстко покараний, і законодавство має відкрити таку можливість", - зазначив голова уряду.

Також Гройсман звернув увагу, що в останні дні сталося кілька жахливих ДТП.

"За один день, 20 липня, в аваріях на дорогах загинули 26 осіб - цілі родини, діти. Коли читаю ці новини, кров холоне в жилах. Ми ще раніше почали стратегію щодо посилення безпеки, змінили державні будівельні норми, щоб шляхи були безпечними, будуємо острівці безпеки, облаштовуємо розв'язки і освітлені пішохідні переходи у відповідності з програмою "500-500-1000". Але ці страшні аварії показали, що довгострокових програм недостатньо. Потрібно оперативно змінювати ситуацію, адже люди гинуть щодня", - підкреслив голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, після аварій за участю мікроавтобусів в Миколаївській і Житомирській областях, які забрали життя 15 осіб, уряд доручив Національної поліції України разом з Державною службою безпеки на транспорті провести перевірки автоперевізників автостанцій та місцях висадки/посадки пасажирів на наявність ліцензій та технічної справності автомобілів. У відповідь на це Нацполіція за три дні в рамках заходу "Перевізник" виявила на дорогах України понад 300 порушників законодавства з боку перевізників.

Також у Мінінфраструктури заявили, що маршрутки, які були переобладнані з вантажних транспортних засобів на пасажирські, не будуть використовуватися для перевезення пасажирів з 1 січня 2019 року.

Варто зазначити, що останнім часом кількість резонансних аварій збільшилася. Так, 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області в результаті зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки і автобуса, що перевозив співробітників одного з місцевих підприємств, 8 осіб загинуло, 16 постраждалих госпіталізовано. У відповідь на це заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк запропонував скасувати жовтий сигнал світлофора на дорогах у зв'язку з випадками ДТП через проїзд на жовте світло.

На початку листопада 2017 року, після резонансної ДТП в Харкові, коли загинули 6 людей, Кабінет міністрів України на своєму засіданні ініціював ряд змін у законодавство та нормативно-правові акти для підвищення безпеки на дорогах.