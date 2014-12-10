Суд підтвердив незаконність рішення АМКУ про скасування конкурсу з оцінки майна "Укрзалізниці"

«8 грудня Київський апеляційний адміністративний суд вчергове підтвердив, що рішення Антимонопольного комітету України про скасування конкурсу на проведення незалежної оцінки майна «Укрзалізниці» є незаконним. Апеляційна скарга Антимонопольного комітету України і "Укрбізнесконсалтингу" залишилася без задоволення», - сказано в прес-релізі «Укрзалізниці».

У повідомленні підкреслюється, що постанова окружного адміністративного суду Києва від 29 жовтня, згідно з яким суд визнає незаконним рішення АМКУ про скасування конкурсу на проведення оцінки майна відомства і зобов'язує відновити процедуру закупівлі послуги з оцінки майна "Укрзалізниці", залишається в силі.

"Укрзалізниця" сподівається, що своїм рішенням Київський апеляційний адміністративний суд поставив остаточну крапку в цій справі й довів, що рішення Антимонопольного комітету України носять упереджений характер, блокують реформу залізничної галузі й не мають нічого спільного з дотриманням законності», - наголошується в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що апеляційний суд також підтвердив, що полтавська компанія "Укрбізнесконсалтинг", на підставі скарги якої Антимонопольний комітет скасував проведення конкурсних торгів щодо вибору компанії-оцінювача майна «Укрзалізниці», не зверталася до комітету конкурсних торгів відомства за отриманням тендерної документації та не подавала пропозицій для участі в конкурсі.

У прес-службі нагадали, що АМКУ своїм рішенням від 11 серпня про скасування конкурсу з вибору оціночної компанії зірвав виконання постанови уряду, згідно з яким до 4 жовтня цього року повинна була бути визначена компанія-оцінювач майна "Укрзалізниці", а через місяць мав бути складений зведений акт оцінки майна залізничної держадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, згідно з програмою реформування, на початку серпня «Укрзалізниця» організувала відкритий конкурс на проведення незалежної оцінки свого майна, заявки на участь у якому подали три великі міжнародні консалтингові компанії Deloitte&Touche, Ernst&Young і Baker Tilly Ukraine. Проте пізніше відомство подало позов до Генеральної прокуратури України через спробу зриву маловідомою полтавською компанією "Укрбізнесконсалтинг" даного конкурсу.

Зокрема, ця компанія до завершення тендерної процедури надіслала до Антимонопольного комітету скаргу з приводу проведеного "Укрзалізницею" тендеру, у зв'язку з чим комітет відстрочив прийняття рішення.

Не погоджуючись із рішенням АМКУ, «Укрзалізниця» подала позов до суду про визнання цього рішення протиправним, який був задоволений. Проте вже 19 вересня Антимонопольний комітет зобов'язав «Укрзалізницю» скасувати тендер на проведення оцінки її майна, і залізнична держадміністрація вирішила також оскаржити дане рішення в суді.

29 жовтня окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив позов «Укрзалізниці» до Антимонопольного комітету, визнавши рішення останнього незаконним, і зобов'язав «Укрзалізницю» відновити конкурс з оцінки свого майна.

Однак Антимонопольний комітет оскаржив рішення окружного адміністративного суду Києва, у зв'язку з чим «Укрзалізниця» розцінила такі дії АМКУ як чергову спробу заблокувати проведення реформи залізничної галузі.

Довідка УНІАН. Уряд 25 червня ухвалив рішення до 1 січня 2015 року перетворити «Укрзалізницю» на публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються в державній власності. Однією з головних ідей реформування «Укрзалізниці» є поділ адміністративного керівництва і господарської діяльності на залізничному транспорті.

До сфери управління Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

У формі акціонерного товариства функціонують залізниці в Росії (РЖД), Німеччини (Deutsche Bahn AG), Польщі (Polske Koleje Panstwowe S.A.) та в інших країнах.