Транспортний колапс у затопленому Києві: у КМДА повідомили про збій графіку руху трамваїв та тролейбусів

Йдеться про маршрути, що проходять низкою вулиць у Шевченківському і Святошинському районах, а також біля метро «Шулявська» та «Берестейська».

Через погодні умови та скупчення автотранспорту низка трамвайних та тролейбусних маршрутів Києва курсують без дотримання графіку руху.

Про це повідомила прес-служба КП «Київпастранс».

«Станом на 20:30 через погодні умови та скупчення автотранспорту курсують без дотримання графіку руху трамвайні та тролейбусні маршрути на вул. Щусєва, вул. Грекова, вул. Святошинській, вул. Теліги, вул. Індустріальній, просп. Перемоги, вул. Борщагівській, вул. Автозаводській, вул. Кирилівській, в районі ст. м. «Шулявська» та ст. м. «Берестейська», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на Борщагівській лінії швидкісного трамваю рух відновлено, проте без дотримання графіку через скупчення автотранспорту в районі перехрестя вул. Жилянської та вул. Старовокзальної.

Крім того, тимчасово заблоковано рух тролейбусів маршрутів №№ 22, 27, 30, 42 на виїзді з Індустріального провулка на вул. Гетьмана через пошкодження контактної мережі. На місце направлено відповідальні служби.

Детальніше про тимчасові зміни руху транспорту можна дізнаватися за посиланням: https://kpt.kiev.ua/accidents/.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в соцмережах городяни повідомляють про численні затоплені потужним дощем із градом підземні переходи і дороги в районах станцій метро «КПІ», «Лук'янівська», «Дорогожичі», в районі площі Перемоги, на вул. Борщагівській і т.д., тобто в основному в Шевченківському і Святошинському районах.

В Подільському районі Києва внаслідок злив обвалилася частина мосту на перетині вулиць Теліги та Кирилівської.

Раніше, 23 липня, рясні опади затопили лівобережну частину Києва. У зв'язку із ситуацією того дня депутат Київської міської ради Олег Петровець у Facebook повідомив, що цього року в столиці можуть почати реконструкцію системи зливової каналізації в районі станції метро «Лівобережна».