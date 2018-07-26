Обвал мосту в Києві: тролейбуси змінили рух (карта об'їзду, відео)

Кирилівський шляхопровід буде закрито для проїзду транспорту.

У Києві 26 липня до роботи тролейбусів №25, 27, 30 внесли зміни у зв’язку з обвалом після зливи конструкцій мосту на перетині вулиць Теліги та Кирилівської.

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Про це повідомляє прес-служба КП "Київпастранс". Зазначається, що рух тролейбусів №25 закрили, але збільшили кількість одиниць рухомого складу на тролейбусному маршруті №28.

Тролейбуси №27 курсуватимуть від станції "Київ Волинський" до вулиці Ольжича.

Рух тролейбусів №30 організували на двох ділянках: вулиця Милославська – станція "Зеніт" та вулиця Кадетський Гай – вулиця Ольжича.

Крім того, виїзд тролейбусів Куренівського депо в напрямку житлового масиву Троєщина здійснюється через житловий масив Оболонь.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 липня, на вулиці Олени Теліги внаслідок сильної зливи частково обвалився насип під конструкцією шляхопроводу через вулицю Кирилівську.