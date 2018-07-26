Аеропорт «Київ» вклав у ремонт комунальної нерухомості 60 мільйонів гривень

Ремонт покрівлі старої адмінбудівлі аеропорту обійшовся в 3 млн грн, поточний ремонт будівлі аеровокзалу ще 3,5 млн грн.

Інвестор Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) компанія «Майстер-Авіа» вклала в ремонт комунального майна більше 60 млн грн.

Про це пише Апостроф.

Нагадаємо, в 2011 році за договором оренди компанія отримала старий термінал, адмінбудівлі, склад ПММ, який знаходиться в аварійному стані, готель на 49 років. «Ще на момент підписання договору ці будівлі або експлуатувалися з порушенням правил безпеки, або не експлуатувалися зовсім», — йдеться в матеріалі.

У реконструкцію складу ПММ інвестували 58 млн грн: закупили нові резервуари для палива, відремонтували обв'язку і під'їзну залізничну гілку, купили 5 паливозаправників, встановили нові системи фільтрації, пожежної сигналізації та пожежогасіння. «Склад був швидше пороховою бочкою, ніж місцем зберігання пального. З резервуарів на 13 тисяч кубометрів, тільки кілька придатні для зберігання гасу і солярки. На момент передачі в деяких пожежних гідрантах навіть не було води», — пише Апостроф.

Ремонт покрівлі старої адмінбудівлі аеропорту обійшовся в 3 млн грн, поточний ремонт будівлі аеровокзалу ще 3,5 млн грн. За ремонт покрівлі та номерного фонду готелю «Жуляни» інвестор заплатив 1,3 млн грн. «Все це майно місто отримає назад в кращому стані, ніж віддало», — зазначає видання. Крім ремонтів інвестор погасив кредиторську заборгованість комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Київ", яка на момент проведення конкурсу досягла 22 млн грн.

У створення нової інфраструктури, включаючи будівництво трьох сучасних терміналів, інвестор вклав більше $50 млн. За останні 7 років в аеропорту з'явився міжнародний термінал з пропускною здатністю 750 пасажирів на годину на виліт, термінал для внутрішніх рейсів і термінал для рейсів бізнес-авіації, 50 тис. кв. м сучасних перонів, техніка, 9 нових стоянок, здатних приймати літаки класу Boeing-737 та Airbus A320. В аеропорт прийшло 20 нових авіакомпаній, у тому числі 7 лоукостерів, а пасажиропотік збільшився в 60 разів — з 29 тисяч у 2010 році до 1,8 мільйона в минулому. За 6 місяців цього року «Київ» прийняв і відправив 2 986 рейсів, що на 31% більше, ніж у цей же період минулого року. 2018 рік аеропорт планує закінчити з абсолютним рекордом — 2,8 млн пасажирів.