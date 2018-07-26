«Київстар» програв АМКУ справу щодо посекундної тарифікації

Госпсуд Києва відмовив мобільному оператору в позові до Антимонопольного комітету, який оштрафував його на 21 млн грн.

Господарський суд міста Києва підтвердив правомірність накладення Антимонопольним комітетом України (АМКУ) штрафу на найбільшого мобільного оператора "Київстар" за надання недостовірної інформації про тарифікацію дзвінків абонентів.

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Про це в коментарі УНІАН повідомила державний уповноважений АМКУ Марія Процишен.

«24 липня 2018 Господарський суд Києва ухвалив рішення про відмову в задоволенні позову АТ «Київстар» у повному обсязі. Суть позову була визнати недійсним рішення Антимонопольного комітету України про накладення штрафу за поширення недостовірної інформації», - сказала Процишен.

Вона уточнила, що, «Київстар», здійснюючи фактично похвилинну тарифікацію, до абонентів доводив інформацію про те, що вона є посекундною.

Процишен підкреслила, що позиція АМКУ проста: «недостовірна інформація на продукції неприпустима».

У компанії «Київстар» у коментарі УНІАН сказали, що рішення про подальше оскарження буде прийнято «після отримання повного тексту рішення суду».

За словами державного уповноваженого, схожа ситуація склалася і з іншим оператором на ринку – компанією lifecell. Зараз триває судовий розгляд між комітетом і оператором.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України оштрафував мобільного оператора «Київстар» на 21 млн грн за недобросовісну конкуренцію, а саме - за поширення інформації про тарифи, яка вводить абонента в оману.

Довідка УНІАН. «Київстар» – український оператор телекомунікацій, який надає послуги зв'язку і передачі даних на основі широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 3G і 4G. Послугами оператора користуються понад 26 млн абонентів.

Акціонери «Київстар» – міжнародна група VEON Ltd, офіс у Нідерландах. Акції групи перебувають у вільному обігу на фондовій біржі NASDAQ, Нью-Йорк і Euronext, Амстердам.