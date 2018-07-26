На адмінкордоні з Кримом побудують два автомобільних КПП за 106 мільйонів

Розвиток КПП передбачає, крім іншого, обладнання зон сервісного обслуговування автомобілів.

Кабінет міністрів України виділив 106 млн грн для будівництва двох тимчасових контрольних пунктів в'їзду/виїзду на територію України - «Каланчак» і «Чонгар» - на адміністративному кордоні Херсонської області з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим.

Читайте також"Укравтодор" пояснив, чому в планах на ремонт опинилися дороги окупованого Донбасу

Як повідомляється на сайті уряду, про це йдеться в постанові Кабміну №584 від 4 липня 2018 року.

«Виділити Міністерству інфраструктури 105,983571 млн грн. Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету», - йдеться в постанові.

Відзначається, що розвиток КПП передбачає, крім іншого, обладнання зон сервісного обслуговування автомобілів.

«Перелік витрат на проведення всіх робіт потрібно погодити у двотижневий термін, а подати звіт про використання коштів - не пізніше 25 грудня нинішнього року», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Державна фіскальна служба повинна передати відповідальність за будівництво прикордонних пунктів пропуску Міністерству інфраструктури для сполучення новостворених доріг з контрольними пунктами переходу на кордоні.