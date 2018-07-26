У Києві після затоплення відкрили проїзд під мостом на Дорогожичах у бік центру
У Києві відкрили після ліквідації затоплення проїзд під мостом на Дорогожичах в сторону центру.
Про це повідомив сьогодні директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов у Facebook, інформуючи про ситуацію з ліквідацією наслідків вчорашньої негоди в столиці.
«Рух автотранспорту на вул О. Теліги під мостом на Дорогожичах відновлено в бік центру, в бік Петрівки роботи тривають, треба ще кілька годин», - написав Симонов.
«Але міст над вул. Кирилівською закритий для проїзду окрім пасажирського транспорту», - додав він.
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Симонов також повідомив про сотні повалених дерев, над прибиранням яких бригади різних комунальних служб працювали всю ніч і продовжують працювати зараз.
Він висловив подяку ДСНС за допомогу.
«Але прогноз, поки що невтішний, сьогодні прогнозують повторення стихії, то ж будьте уважні та обережні», - зазначив представник КМДА.
Як повідомляв УНІАН, у Києві стихія вчора зруйнувала частину шляхопроводу на перехресті вулиць Теліги та Кирилівської, на якому здійснюються роботи з капітального ремонту.