Піклуємось про вашу Toyota, як про свою

Обирайте оригінальні мастильні матеріали у дилерських центрах Toyota.

Регулярна заміна мастильних матеріалів є необхідною умовою для забезпечення якісного функціонування вашого автомобіля. Дотримання інтервалів заміни і правильного типу мастильних матеріалів, передбачених виробником, дозволить оптимізувати робочі характеристики та забезпечити тривалу експлуатацію автомобіля.

Однак на ринку розповсюджені випадки торгівлі фальсифікатом, що зовні має вигляд, подібний до оригінальної брендованої продукції. Варто пам’ятати, що неякісні мастильні матеріали є однією з причин прискореного зношування компонентів автомобіля. Більше того, підроблена продукція може становити потенційну загрозу безпеці водіїв, пасажирів та інших учасників дорожнього руху. Адже комфортні умови керування — це запорука спокою та впевненості водія.

Toyota піклується про ваш автомобіль, як про свій. Тому розробила лінійку оригінальних мастильних матеріалів Toyota Genuine Motor Oil, які відповідають найсуворішим вимогам виробника щодо якості та мають оптимальні експлуатаційні характеристики.

Своєчасна заміна мастильних матеріалів у офіційних сервісних центрах Toyota забезпечує відповідне мащення механічних деталей, ефективне охолодження двигуна та має на меті запобігання корозії і досягнення найкращих термодинамічних характеристик двигуна автомобіля. У численних випадках це також дозволяє уникнути непередбачених витрат, пов’язаних з дорогим ремонтом.

Масляний фільтр утримує шкідливі домішки та таким чином забезпечує постачання чистого масла у двигун. Високоякісні матеріали, з яких вироблено оригінальний масляний фільтр Toyota, забезпечують його герметичність. Натомість у фальсифікованій продукції можуть використовуватися ненадійні матеріали, не здатні забезпечити герметичність фільтра, що призводить до витоку масла.

В оригінальному продукті є запобіжний клапан, який забезпечує постачання масла у двигун, навіть коли фільтр забруднений. У фальсифікованому фільтрі такий клапан може бути відсутній, а отже, при сильному забрудненні цей фільтр не здатний забезпечити постачання достатньої кількості масла до двигуна, що може призвести до його поломки та великих рахунків за ремонт.

Оригінальні мастильні матеріали та запасні частини Toyota — це впевненість в ідеальній роботі агрегатів, гарантія відповідності стандартам виробника, економія витрат на ремонтні роботи та запорука комфортного керування.

Toyota дбає про своїх клієнтів, пропонуючи оригінальне моторне масло 5W-30 Premium Fuel Economy та оригінальні масляні фільтри за вигідною ціною*.

Ми піклуємось про вашу Toyota, як про свою.

Пам’ятайте: важливо обирати оригінальні запчастини та мастильні матеріали для обслуговування вашого автомобіля. Купуючи їх у дилерських центрах Toyota, ви уникаєте ризику придбання фальсифікату, оскільки вся продукція постачається безпосередньо від виробника і має супровідні документи. Не варто заощаджувати на якості деталей, котрі також слугують запорукою комфортного керування і задоволення від користування автомобілем. Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо експлуатації та регламенту технічного обслуговування систем і агрегатів.

* За додатковою інформацією щодо характеристик оригінальних мастильних матеріалів Toyota, включно з цінами, звертайтеся, будь ласка, до офіційних дилерів Toyota в Україні.