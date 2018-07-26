Житомирська облрада просить Омеляна звільнити голову Служби автодоріг в області

Депутати мотивували його тим, що на їхню думку, "в області дороги знаходяться у поганому стані, а ремонти на окремих дорогах державного значення й досі не завершені".

Житомирська обласна рада просить міністра інфраструктури Володимира Омеляна звільнити очільника Служби автомобільних доріг у Житомирської області Геннадія Савченка.

Читайте такожЗМІ назвали головні причини смертності в аваріях з маршрутками (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення було прийняте сьогодні, 26 липня, на черговій сесії.

Рішення підтримали 56 з 59 присутніх у сесійній залі депутатів.

Депутати мотивували його тим, що на їхню думку, "в області дороги знаходяться у поганому стані, а ремонти на окремих дорогах державного значення й досі не завершені".

Також депутатів обурило, що голова САД Житомирської області Геннадій Савченко не з'явився на сьогоднішню сесію, хоча й мав на ній звітувати про стан доріг регіону. Депутати розцінили це як неповагу.

З огляду на це на сесії проголосували за звернення до Міністерства інфраструктури України та Державного агентства автомобільних доріг України щодо звільнення Савченка.