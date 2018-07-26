В Україні відключення аналогового ТБ можуть відкласти ще на місяць

Таке рішення може бути прийнято в разі виявлення проблем після відключення з 1 серпня аналогового телебачення в Києві та Кіровоградській області.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення може відтермінувати відключення аналогового сигналу по всій Україні ще на місяць-два замість запланованої дати - 1 вересня, якщо після відключення аналогового сигналу з 1 серпня в Києві та Кіровоградській області будуть виявлені проблеми з запуском цифрового мовлення.

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Про це УНІАН повідомив відповідальний секретар Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Олександр Ільяшенко.

"Наше бачення - необхідно починати цей процес. Київ та Кіровоградська область чітко покажуть з 1 серпня які є проблеми з запуском. Можливе навіть невелике перенесення дати відключення з 1 вересня, але це вже не може бути на рік. Не більше, ніж на місяць", - сказав він.

За словами Ільяшенко, найбільша проблема існує через забезпечення тюнерами жителів сільської місцевості.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження строків використання технологій аналогового телевізійного мовлення до 31 серпня 2018 року. Продовження дії аналогового телемовлення поширюється на всі області, крім Києва та Кіровоградської області, де аналогове мовлення відключать 31 липня 2018 року.

У Кабміні очікують, що прийняття такого рішення дозволить провести поетапний перехід від аналогового до цифрового мовлення і сприятиме підвищенню рівня інформаційної безпеки України. Остаточне відключення аналогового сигналу в Україні має відбутися в квітні-травні 2019 року.

Уряд затвердив план заходів щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення в жовтні 2016 року.