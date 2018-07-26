У День хрещення Київської Русі уважно плануйте маршрути: які вулиці будуть перекриті у столиці 27-28 липня

Центр Києва доведеться об'їжджати через акції до Дня хрещення Київської Русі.

У Києві 27-28 липня у зв'язку з проведенням масових заходів до Дня хрещення Київської Русі буде перекрито рух транспорту на багатьох центральних вулицях. Про це повідомляє патрульна поліція України.

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"Радимо вам завчасно планувати маршрути пересування містом, аби уникнути незручностей", - говориться у повідомленні.

27 липня 2018 року з 6:00 рух перекриють:

- Вулицю Грушевського – від вулиці Шовковичної до Європейської площі;

- Європейську площу – повністю;

- Володимирський узвіз – від Поштової до Європейської площі;

- Вулицю Трьохсвятительську – повністю;

- Вулицю Хрещатик – від Майдану Незалежності до Європейської площі;

- Вулицю Паркова дорога – від Європейської площі до алеї Героїв Крут.

28 липня 2018 року з 6:00 рух перекриють:

- Бульвар Шевченка – від Бесарабської площі до площі Перемоги;

- Вулицю Володимирську – від вулиці Жилянської до Михайлівської площі;

- Вулицю Богдана Хмельницького – від вулиці Хрещатик до вулиці Івана Франка;

- Вулицю Михайлівську – від вулиці Хрещатик до Михайлівської площі;

- Вулицю Велику Житомирську – від Михайлівської площі до вулиці Саксаганського;

- Вулицю Пушкінську – повністю;

- Вулицю Терещенківську – повністю;

- Вулицю Прорізну – повністю;

- Вулицю Ярославів Вал – на перетині з вулицею Володимирською.

Як повідомляв УНІАН, також у Києві 27-28 липня у зв’язку із заходами до Дня хрещення Київської Руси-України буде змінено маршрути руху деяких автобусів та тролейбусів.