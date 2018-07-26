У День хрещення Київської Русі уважно плануйте маршрути: які вулиці будуть перекриті у столиці 27-28 липня
У Києві 27-28 липня у зв'язку з проведенням масових заходів до Дня хрещення Київської Русі буде перекрито рух транспорту на багатьох центральних вулицях. Про це повідомляє патрульна поліція України.
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"Радимо вам завчасно планувати маршрути пересування містом, аби уникнути незручностей", - говориться у повідомленні.
27 липня 2018 року з 6:00 рух перекриють:
- Вулицю Грушевського – від вулиці Шовковичної до Європейської площі;
- Європейську площу – повністю;
- Володимирський узвіз – від Поштової до Європейської площі;
- Вулицю Трьохсвятительську – повністю;
- Вулицю Хрещатик – від Майдану Незалежності до Європейської площі;
- Вулицю Паркова дорога – від Європейської площі до алеї Героїв Крут.
28 липня 2018 року з 6:00 рух перекриють:
- Бульвар Шевченка – від Бесарабської площі до площі Перемоги;
- Вулицю Володимирську – від вулиці Жилянської до Михайлівської площі;
- Вулицю Богдана Хмельницького – від вулиці Хрещатик до вулиці Івана Франка;
- Вулицю Михайлівську – від вулиці Хрещатик до Михайлівської площі;
- Вулицю Велику Житомирську – від Михайлівської площі до вулиці Саксаганського;
- Вулицю Пушкінську – повністю;
- Вулицю Терещенківську – повністю;
- Вулицю Прорізну – повністю;
- Вулицю Ярославів Вал – на перетині з вулицею Володимирською.
Як повідомляв УНІАН, також у Києві 27-28 липня у зв’язку із заходами до Дня хрещення Київської Руси-України буде змінено маршрути руху деяких автобусів та тролейбусів.