Український літак-гігант "Мрія" реалізував рекордний проект перевезення у Південній Америці (фото)

Авіакомпанія «Авіалінії Антонова» завершує найбільшу серію рейсів на літаку Ан-225 «Мрія».

Ан-225 «Мрія» авіакомпанії «Авіалінії Антонова» успішно виконав 12-й рейс з доставки вантажів, що завершує найбільший за кількістю послідовних рейсів проект в історії експлуатації цього літака на комерційному ринку.

В рамках цієї логістичної операції з Чилі до Болівії було перевезено 12 генераторів для теплоелектростанції на замовлення Hansa Meyer Global Transport GmbH & Co, передає ДП "Антонов".

У кожному рейсі «Мрія» доставляла вантаж вагою до 160 т. При цьому варто зауважити, що початкова конфігурація вантажів не дозволяла завантажити їх у кабіну літака. Для вирішення цієї проблеми знадобилося змінити конструкцію такелажних вузлів на вантажі – зробити їх на болтових з’єднаннях такими, що демонтуються.

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Ще одним важливим технічним завданням стала зміна схеми спирання вантажів на підлогу літака, адже спочатку розподілення навантаження від моновантажів на підлогу літака перевищувало максимально припустимі значення. Була застосована технологія зворотного прогину основи вантажів. Також для надійного закріплення вантажів у літаку було розроблено спеціальну швартувальну схему.

Крім того, фахівці розробили спеціальні рекомендації льотному екіпажу Ан-225 щодо обмеження максимально припустимих перевантажень під час зльоту, польоту та посадки літака, було проведено спеціальний тренінг екіпажу.

Зважаючи на те, що в аеропорту Чіморе, Болівія, куди доправлялись вантажі, відсутнє обладнання для виконання рейсів у нічний час, всю операцію було сплановано таким чином, щоб літак приземлитися на світанку та вилетіти перед заходом сонця.

Раніше у мережі показали відео, на якому зафіксовано момент злету українського літака Ан-225 "Мрія" з кабіни пілота.